На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский может дать официальный статус русскому языку и отменить закон о запрете УПЦ

«Страна.ua»: Зеленский может пойти на уступки по русскому языку на переговорах
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров может пойти на уступки по вопросу статуса русского языка и Украинской православной церкви. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, на такой вывод наталкивает отзыв законопроекта, который лишал бы русский язык защиты Европейской хартии региональных языков. Также журналисты ссылаются на инсайдерскую информацию о наличии в проекте плана ЕС и Киева пункта об обязательстве усилить взаимопонимание в вопросах языкового и религиозного разнообразия.

«Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — пишет «Страна.ua».

До этого, как уточняет издание, украинские власти категорически отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий для прекращения огня.

В четверг украинский депутат Владимир Вятрович заявил, что Верховная Рада больше не рассматривает законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии.

20 октября издание «Страна.ua» писало, что власти Украины намерены исключить русский и молдавский языки из списка языков, нуждающихся в особой защите. Помимо этого, предлагается включить в этот перечень чешский язык и заменить упоминание «еврейского языка» на иврит.

Авторы законопроекта утверждают, что при ратификации хартии произошла неточность в украинском переводе термина «minority languages», что привело к его ошибочной интерпретации. По их мнению, речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорит небольшое количество людей.

Ранее в Совфеде обвинили Украину в расчеловечивании русскоязычного населения.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами