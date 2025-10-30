«Страна.ua»: Зеленский может пойти на уступки по русскому языку на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мирных переговоров может пойти на уступки по вопросу статуса русского языка и Украинской православной церкви. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, на такой вывод наталкивает отзыв законопроекта, который лишал бы русский язык защиты Европейской хартии региональных языков. Также журналисты ссылаются на инсайдерскую информацию о наличии в проекте плана ЕС и Киева пункта об обязательстве усилить взаимопонимание в вопросах языкового и религиозного разнообразия.

«Если это действительно так, то речь идет о тектоническом сдвиге позиции официального Киева по мирному урегулированию», — пишет «Страна.ua».

До этого, как уточняет издание, украинские власти категорически отвергали любые изменения во внутренней политике в качестве условий для прекращения огня.

В четверг украинский депутат Владимир Вятрович заявил, что Верховная Рада больше не рассматривает законопроект о лишении русского языка защиты Европейской хартии.

20 октября издание «Страна.ua» писало, что власти Украины намерены исключить русский и молдавский языки из списка языков, нуждающихся в особой защите. Помимо этого, предлагается включить в этот перечень чешский язык и заменить упоминание «еврейского языка» на иврит.

Авторы законопроекта утверждают, что при ратификации хартии произошла неточность в украинском переводе термина «minority languages», что привело к его ошибочной интерпретации. По их мнению, речь идет не о языках национальных меньшинств, а о языках, на которых говорит небольшое количество людей.

Ранее в Совфеде обвинили Украину в расчеловечивании русскоязычного населения.