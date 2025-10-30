Эксперт оценил решение Трампа о начале ядерных испытаний

Решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания может нанести ущерб международной безопасности. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Заявление Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний — проявление нездорового соревновательного духа. Американец на каждое сообщение российской стороны о совершенствовании ракетно-ядерного потенциала стратегического сдерживания пытается дать свой ответ», — отметил специалист.

Он также обратил внимание, что последние заявления Трампа содержат ложную информацию: США, вопреки словам главы государства, не занимают первое место по размеру ядерных арсеналов и уступают России.

30 октября Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытаниях ракеты «Буревестник». Соединенные Штаты не проводили таких маневров с 1992 года.

Глава Белого дома также заявил, что США «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и связал это с модернизацией вооружений в свой первый президентский срок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе назвали «подарком» для России и Китая испытание ядерного оружия США.