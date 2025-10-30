На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе назвали «подарком» для России и Китая испытание ядерного оружия США

WSJ: возобновление испытаний ядерного оружия США сыграет на руку России и Китаю
Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Планы Соединенных Штатов по возобновлению испытаний ядерного оружия могут сыграть на руку России и Китаю, усилив их позиции в сфере стратегического вооружения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента Билла Клинтона Гэри Сеймор объяснил, что для России и Китая возобновление испытаний было бы «подарком», поскольку они разрабатывают новые типы ядерного оружия.

Он отметил, что проведение испытаний не является необходимым условием для обеспечения надежности ядерного арсенала американской стороны.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

