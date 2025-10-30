На Западе назвали «подарком» для России и Китая испытание ядерного оружия США

Планы Соединенных Штатов по возобновлению испытаний ядерного оружия могут сыграть на руку России и Китаю, усилив их позиции в сфере стратегического вооружения. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности бывшего президента Билла Клинтона Гэри Сеймор объяснил, что для России и Китая возобновление испытаний было бы «подарком», поскольку они разрабатывают новые типы ядерного оружия.

Он отметил, что проведение испытаний не является необходимым условием для обеспечения надежности ядерного арсенала американской стороны.

До этого президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

