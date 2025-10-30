В Крыму сочли очередной уловкой слова Зеленского о перемирии

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовности Киева к перемирию по линии фронта являются уловкой. Такое мнение выразил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Зеленский идет на очередную уловку», — считает Константинов.

По его мнению, украинскому лидеру нужно короткое перемирие, чтобы вывести из окружения войска, провести мобилизацию, собрать с Европы деньги и вооружение, а потом возобновить атаки. Константинов подчеркнул, что без реальных гарантий со стороны Украины заводить разговор о перемирии нет смысла.

«Зеленскому такой реальный, долгосрочный мир не нужен. Иначе ему придется отвечать своему народу на очень неприятные вопросы», — подытожил собеседник агентства.

28 октября Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к остановке огня в конфликте с Россией, но только по текущей линии соприкосновения. Политик подчеркнул, что Киев не намерен «выходить из той или иной части своего государства».

Также Зеленский заявил о готовности к трехсторонней встрече с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, где угодно, кроме России и Белоруссии. Он уточнил, что готов встретиться в том числе в Венгрии, если это приблизит мир на Украине.

