В Финляндии придумали «трехсторонний подход» склонения России к миру

Глава МО Финляндии: ВСУ должны использовать дальнобойное оружие для ударов по РФ
Prime Minister's Office of Finland

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете The Guardian заявил, что для завершения конфликта на Украине необходим «трехсторонний подход» давления на Россию.

По его словам, речь идет о более жестких санкциях в отношении российской экономики и экспорта энергоносителей, значительной военной помощи Украине и «использовании дальнобойного оружия для уничтожения заводов по производству беспилотников и ракет» в России.

До этого британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский во время закрытой встречи с Дональдом Трампом, которая состоялась 23 сентября на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, запросил у США поставки крылатых ракет «Томагавк» для ударов вглубь России.

В ответ на это Владимир Путин предупредил, что Россия даст «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, поэтому Киеву и союзникам стоит подумать, идти ли на такой шаг.

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.

