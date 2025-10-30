В Кремле оценили состояние российско-американского диалога

Песков: в Кремле не считают, что диалог Москвы и Вашингтона зашел в тупик

Кремль не считает, что диалог России и США зашел в тупик. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что американский лидер Дональд Трамп за последние несколько дней сделал не одно заявление по поводу ядерного оружия. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, рассказал об испытании ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Представители СМИ поинтересовались, означают ли эти высказывания, что диалог Москвы и Вашингтона зашел в тупик.

«Нет, не означает», — ответил Песков.

26 октября Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника.

Спустя несколько дней Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social написал, что поручил министерству войны США приступить к проведению ядерных испытаний «на равной основе» с другими государствами. Хозяин Белого дома подчеркнул, что «процесс начнется немедленно».

Ранее в конгрессе США выступили против проведения ядерных испытаний на территории страны.