На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме нашли неожиданную причину ядерных испытаний в США

Депутат Колесник: Трамп обманывает американцев, говоря о преимуществах над РФ
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Американский лидер Дональд Трамп обманывает граждан своей страны, заявляя о преимуществе США над Россией. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя анонс ядерных испытаний президентом США.

Таким образом Трамп пытается сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть лидером в сфере ядерного сдерживания.

«Заявлениями о ядерных испытаниях Трамп пытается успокоить США, где народ разволновался, потому что им всегда внушали, что они самая великая нация, которой нет равных. И тут выясняется, что их на порядок превосходят по оружию, в том числе по ядерному», — сказал Колесник.

Он также напомнил, что у России самая опытная и сильная армия в мире, которая ведет наступление на Украине. У США внезапно для них появился «достойнейших противник», констатировал депутат.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы».

Ранее Трамп рассказал о переговорах с Россией о ядерном разоружении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами