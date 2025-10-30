В Госдуме нашли неожиданную причину ядерных испытаний в США

Американский лидер Дональд Трамп обманывает граждан своей страны, заявляя о преимуществе США над Россией. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя анонс ядерных испытаний президентом США.

Таким образом Трамп пытается сгладить шок от понимания, что Вашингтон давно перестал быть лидером в сфере ядерного сдерживания.

«Заявлениями о ядерных испытаниях Трамп пытается успокоить США, где народ разволновался, потому что им всегда внушали, что они самая великая нация, которой нет равных. И тут выясняется, что их на порядок превосходят по оружию, в том числе по ядерному», — сказал Колесник.

Он также напомнил, что у России самая опытная и сильная армия в мире, которая ведет наступление на Украине. У США внезапно для них появился «достойнейших противник», констатировал депутат.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы».

Ранее Трамп рассказал о переговорах с Россией о ядерном разоружении.