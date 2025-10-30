Лукашенко заявил, что Африка — рынок будущего для Белоруссии

Лукашенко сравнил Африку с Китаем и назвал ее рынком будущего для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Африку рынком будущего для страны и потребовал завоевывать там свои ниши. Его слова приводит агентство БелТа.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки.

«Африка для Беларуси — тот же Китай 30 лет назад. Рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия может продавать в страны Африки продукцию сельского хозяйства, технику и удобрения.

До этого он заявлял, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Об этом он сказал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В ходе международной конференции белорусский лидер обозначил стратегические ориентиры Евразии. Он подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «не настраиваться» на высокую зарплату.