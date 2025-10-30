На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Африка — рынок будущего для Белоруссии

Лукашенко сравнил Африку с Китаем и назвал ее рынком будущего для Белоруссии
close
Николай Петров/«БелТА»/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Африку рынком будущего для страны и потребовал завоевывать там свои ниши. Его слова приводит агентство БелТа.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал на совещании по вопросам развития сотрудничества со странами Африки.

«Африка для Беларуси — тот же Китай 30 лет назад. Рынок будущего, куда нужно активно идти и завоевывать на нем свои ниши. Там резерв диверсификации экспорта для базовых отраслей нашей экономики», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия может продавать в страны Африки продукцию сельского хозяйства, технику и удобрения.

До этого он заявлял, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Об этом он сказал на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В ходе международной конференции белорусский лидер обозначил стратегические ориентиры Евразии. Он подчеркнул, что идея мирного, совместного развития является тем самым стратегическом ориентиром, к которому страны обязаны стремиться.

Ранее Лукашенко призвал белорусов «не настраиваться» на высокую зарплату.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами