Лукашенко призвал белорусов «не настраиваться» на высокую зарплату

Гражданам Белоруссии следует не сидеть и ждать высоких зарплат, а ставить цели и идти к ним, заявил на открытии Центра технического творчества детей и молодежи президент республики Александр Лукашенко. Трансляцию открытия вел телеканал «Беларусь 24».

«Вы будете руководить страной, предприятиями, ведомствами, вы это будете слушать: зарплата, зарплата, дайте, дайте больше. Не настраивайте себя на это. Никому никто ничего не даст», — подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, есть те, кто «жуют жвачку», а если специалисты, которые ставят цели и идут к ним, не выпрашивая больше денег.

До этого Лукашенко поднял тему очередей на заправках в Белоруссии. Он удивился тому, что если раньше белорусы просили его поставить магазины на АЗС, то теперь просят избавиться от очередей, которые из-за этих же магазинов и появляются. Тем не менее Лукашенко попросил правительство разобраться с ситуацией.

Ранее Лукашенко прокомментировал частичное снятие американских санкций с Белоруссии.

