В США заявили о неизбежности войны после заявлений Трампа

Генерал Флинн заявил о неизбежности войны после слов Трампа об испытаниях ЯО

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности генерал Майкл Флинн заявил о неизбежности войны после слов Трампа об испытаниях ядерного оружия. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Х.

«Изменения в политическом курсе могут привести к изменениям в характере и ведении войны. А когда политические цели становятся более ограниченными, война становится неизбежной», — написал он.

Флинн обратился к американским военным, призвав их «потуже завязать ботинки».

30 октября Дональд Трамп заявил в Truth Social, что поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания. По словам американского лидера, они должны начаться «немедленно», и США будут действовать «на равной основе» с другими ядерными державами.

Это заявление Трампа прозвучало после того, как в России прошли успешные испытания «Буревестника» и «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. Испытания «Буревестника» прошли 21 октября.

Ранее Трамп рассказал о полигонах для испытания ядерного оружия.