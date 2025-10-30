На Западе призвали Зеленского к переговорам после заявления Путина

Политик Мема призвал Зеленского к диалогу после слов Путина о «Посейдоне»

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к диалогу с Россией, которая провела испытания ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон». Об этом написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

Политик предположила, что Зеленский не осознает, что имеет дело с самой крупной сверхдержавой на планете в лице России.

По мнению Мема, если Россия использует «Буревестник» и «Посейдон», от Украины мало что останется.

«Мой скромный призыв к нему (Зеленскому) — вернуться к диалогу, прибыть в Москву, если это необходимо для заключения реального мирного соглашения, сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и покончить с ней достойно», — написал финский парламентарий.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе забили тревогу из-за испытаний «Посейдона».