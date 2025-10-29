На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе забили тревогу из-за испытаний «Посейдона»

Express: испытания аппарата «Посейдон» вызывают тревогу на Западе
Минобороны РФ

Заявление президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, вызывает волнение на Западе. Об этом пишет британская газета Express.

«Владимир Путин сообщил о начале испытаний нового и вызывающего тревогу российского подводного беспилотника «Посейдон», — говорится в материале.

Издание уточняет, что он обладает практически неограниченной дальностью, разработан в качестве стратегического оружия возмездия и способен доставлять мощные ядерные боеголовки к береговым целям.

Кроме того, авторы упомянули российскую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая скоро будет поставлена на боевое дежурство.

29 октября российский лидер сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

Ранее в Госдуме раскрыли, на что способен подводный аппарат «Посейдон».

