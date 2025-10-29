На Западе забили тревогу из-за испытаний «Посейдона»

Заявление президента России Владимира Путина об испытаниях подводного аппарата «Посейдон», оснащенного ядерной энергетической установкой, вызывает волнение на Западе. Об этом пишет британская газета Express.

«Владимир Путин сообщил о начале испытаний нового и вызывающего тревогу российского подводного беспилотника «Посейдон», — говорится в материале.

Издание уточняет, что он обладает практически неограниченной дальностью, разработан в качестве стратегического оружия возмездия и способен доставлять мощные ядерные боеголовки к береговым целям.

Кроме того, авторы упомянули российскую крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник» и межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», которая скоро будет поставлена на боевое дежурство.

29 октября российский лидер сообщил об очередных испытаниях «Посейдона». Он назвал их «огромным успехом» и уточнил, что комплекс продолжает проходить этапы проверки в рамках программы развития ВМФ.

«Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon. Это российский проект беспилотного подводного аппарата с ядерной энергоустановкой. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.

Длина «Посейдона» составляет 20 метров, диаметр — 1,8 метра, а масса — 100 тонн.

