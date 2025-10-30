Трамп рассказал, затрагивал ли он тему Тайваня на встрече с Си Цзиньпином

Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином не обсуждали ситуацию вокруг Тайваня

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее не затрагивал тему Тайваня. Об этом рассказал сам американский лидер, передает РИА Новости.

Глава государства побеседовал с журналистами на борту своего самолета по пути из Пусана в Вашингтон.

«Тайвань никогда не обсуждался», — сказал он.

Переговоры Трампа и Си Цзиньпина состоялись 30 октября в Южной Корее и длились более 1,5 часа. Впоследствии президент США положительно оценил прошедшую встречу.

В начале беседы китайский лидер призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Пекином и Вашингтоном. Также он отметил, что делегации двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп, в свою очередь, выразил уверенность, что его встреча с Си Цзиньпином пройдет успешно.

20 октября хозяин Белого дома заявил, что КНР не собирается нападать на Тайвань. По его мнению, Вашингтон и Пекин «будут хорошо ладить, когда речь идет о Тайване и других вопросах».

Ранее в Государственном совете КНР отреагировали на слова Трампа о Тайване.