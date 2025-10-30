Трамп заявил о снижении пошлин против Китая

Трамп заявил, что сохранит пошлины против Китая на уровне 47%

Президент США Дональд Трамп на борту президентского лайнера по пути в Вашингтон сообщил о снижении пошлин против Китая на 10% (с 57% до 47% — прим.ред.) на фоне уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер вводил предыдущие пошлины в отношении Китая на фоне борьбы с контрабандой синтетического опиоида фентанила.

«Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%», — заявил он.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон может смягчить импортные тарифы на китайскую продукцию при условии, что Пекин изменит подход к экспорту редкоземельных металлов и восстановит прежние объемы закупок американской сои.

В октябре глава Белого дома объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Ранее стало известно, что Трамп ожидает скорого подписания сделки с Китаем.