Трамп ожидает скорого подписания сделки с Китаем

Трамп: торговая сделка США с Китаем может быть заключена скоро

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином заявил, что торговое соглашение с Пекином будет подписано в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, скоро. У нас не очень много серьезных препятствий», — сказал он журналистам на борту самолета.

По словам американского лидера, главным препятствием на пути к подписанию соглашения выступает вопрос экспортных ограничений Китая в отношении редкоземельных металлов.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон может смягчить импортные тарифы на китайскую продукцию при условии, что Пекин изменит подход к экспорту редкоземельных металлов и восстановит прежние объемы закупок американской сои.

По словам главы Белого дома, речь идет об отмене экспортного контроля над рядом ключевых редкоземов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают «встречных шагов» со стороны Китая, поскольку нынешняя политика Пекина не устраивает Вашингтон.

Ранее Трамп снизил введенные против КНР из-за фентанила пошлины.