На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп ожидает скорого подписания сделки с Китаем

Трамп: торговая сделка США с Китаем может быть заключена скоро
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином заявил, что торговое соглашение с Пекином будет подписано в скором времени. Его слова приводит РИА Новости.

«Думаю, скоро. У нас не очень много серьезных препятствий», — сказал он журналистам на борту самолета.

По словам американского лидера, главным препятствием на пути к подписанию соглашения выступает вопрос экспортных ограничений Китая в отношении редкоземельных металлов.

До этого Трамп заявлял, что Вашингтон может смягчить импортные тарифы на китайскую продукцию при условии, что Пекин изменит подход к экспорту редкоземельных металлов и восстановит прежние объемы закупок американской сои.

По словам главы Белого дома, речь идет об отмене экспортного контроля над рядом ключевых редкоземов, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают «встречных шагов» со стороны Китая, поскольку нынешняя политика Пекина не устраивает Вашингтон.

Ранее Трамп снизил введенные против КНР из-за фентанила пошлины.

Все новости на тему:
Тарифные войны Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами