В США подвергли критике решение Трампа об испытаниях ядерного оружия

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа проводить испытания ядерного оружия является безрассудным и подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.

Он подчеркнул, что решение Трампа о ядерных испытаниях вызовет резкое сопротивление общества в штате Невада и всех союзников Вашингтона. Кроме того, оно может спровоцировать противников Соединенных Штатов на ответное проведение собственных испытаний и подорвет Договор о нераспространении ядерного оружия.

30 октября Трамп поручил министерству войны приступить к проведению ядерных испытаний, заявив, что они будут проходить «на равной основе» с другими государствами.

За день до этого президент США заявил, что Вашингтон значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок.

Ранее в Кремле высказались о влиянии испытаний ракеты «Буревестник» на отношения РФ и США.