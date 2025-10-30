Трамп после встречи с главой КНР сразу направился к спецборту, не сделав заявлений

Трамп не сделал заявлений после переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином не стал делать совместное заявление и сразу направился к своему спецборту. Об этом сообщает агентство Reuters, которое вело прямую трансляцию встречи.

Встреча лидеров двух держав в Пусане продлилась 1 час 40 минут.

Накануне американист, политолог Малек Дудаков заявил, что на встрече Трампа и Си Цзиньпина будет подниматься вопрос о закупке Китаем российской нефти.

Министерство иностранных дел Китая сообщило, что Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

Президент США, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в южнокорейском Кенчжу, отметил, что рассчитывает на сделку с Пекином по итогам встречи с председателем КНР.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии.