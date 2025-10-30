На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сибига связал закрытие посольства Украины в Гаване с СВО

МИД Украины решил понизить уровень дипотношений с Кубой
Shutterstock

Украина решила закрыть свое посольство в Гаване и понизить уровень дипотношений с Кубой. Об этом сообщает в Telegram-канале МИД республики.

Глава ведомства Андрей Сибига отметил, что это решение не является внезапным: у него есть «серьезные основания». Дипломат подчеркнул, что этот шаг направлен не против народа Кубы, а против властей страны.

Министр упомянул, что на Украине «хорошо слышали», как президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пожелал российскому коллеге успехов на СВО. По словам Сибиги, тысячи кубинских солдат подписали контракты и пополнили ряды тех, кто «принимает непосредственное участие в боевых действиях на украинской земле».

В начале октября правительство Кубы отвергло ложные обвинения в предполагаемом участии республики в конфликте на Украине. При этом в ведомстве отметили, что не располагают информацией о гражданах, решивших «по собственной воле участвовать в военном столкновении».

Ранее на Кубе арестовали «вербовщиков» граждан для участия в спецоперации.

