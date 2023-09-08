30 лет тюрьмы или смертная казнь. Что грозит «вербовщикам» кубинцев для Российской армии

Власти Кубы заявили о выявлении сети «вербовщиков» в Российскую армию для участия в боях на Украине. Задержаны 17 человек, им грозит от 30 лет до пожизненного заключения или смертной казни. До этого Гавана заявляла о праве России защищать себя и осуждала расширение НАТО. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

На Кубе арестованы 17 подозреваемых по делу о вербовке граждан страны для участия в военной операции России на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полковника кубинского МВД Сесара Родригеса.

Личности задержанных Родригес раскрывать не стал, но уточнил, что среди них есть организатор преступной деятельности внутри страны. По версии кубинских властей, лидер группировки использовал двух жителей острова, чтобы те привлекали к участию в боях на Украине граждан Кубы на стороне Российской армии.

Как заявил прокурор Хосе Луис Рейес, фигурантам дела может грозить лишение свободы на срок до 30 лет, пожизненное заключение или смертная казнь в зависимости от тяжести и вида преступлений. Обвинения варьируются от торговли людьми до наемничества и враждебных действий против иностранного государства.

4 сентября Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что местная полиция страны выявила действующую из России сеть торговцев людьми. По заявлению Гаваны, группировка ставила перед собой цель включить кубинцев, проживающих в РФ и на Кубе, в состав вооруженных сил для участия в военной операции на Украине.

В МИД подчеркнули, что правоохранительные органы «работают над нейтрализацией и ликвидацией» сети. Кроме того, в ведомстве заявили, что «враги Кубы» распространяют искаженную информацию, чтобы «запятнать имидж страны и представить ее соучастником этих действий».

В министерстве также отметили, что Гавана «занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества» и была автором нескольких инициатив ООН по отказу от этой практики.

«Куба не участвует в войне на Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки», – говорится в заявлении ведомства.

Кубинцы хотели помочь российским военным и получить гражданство РФ

Российская сторона на данный момент не комментировала ситуацию с вербовщиками на Кубе, официальной информации о кубинцах в составе российских сил на Украине также не поступало.

24 мая 2023 года региональное издание «Рязанские ведомости» сообщило, что несколько кубинцев заключили контракт на военную службу и отравились в зону спецоперации. Их количество в публикации не приводится — по утверждению издания, граждане Кубы выразили желание «помочь» российским военным на Украине, а некоторые из них хотели в дальнейшем получить российское гражданство.

За девять дней до этого, 15 мая, президент России Владимир Путин подписал закон о праве иностранцев, заключивших годовой контракт на военную службу в период проведения СВО, получить российское гражданство в упрощенном режиме. В июле также был подписан указ об упрощенной выдаче вида на жительства иностранным контрактникам ВС РФ.

Позиция Кубы по спецопрации

26 февраля 2022 года Министерство иностранных дел Кубы опубликовало заявление, в котором назвало причиной российской спецоперации на Украине расширение НАТО к российским границам. Гавана заявила о праве России защищаться в условиях, когда ее требования о гарантиях безопасности игнорировались десятилетиями. При этом кубинские власти призвали к «серьезному, конструктивному и реалистичному дипломатическому решению кризиса в Европе мирными средствами».

На экстренном заседании ООН 2 марта 2022 года Куба была в числе 35 стран, воздержавшихся при голосовании по резолюции об осуждении действий России на Украине, в сентябре Гавана выступила против видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к Генеральной ассамблее ООН. Также Куба воздерживалась при голосованиях об осуждении присоединения к России четырех новых регионов и о требовании вывода российских войск с Украины.

В мае 2023 года президент Кубы Мигель Диас-Канель в интервью RT заявил, что Гавана выступает против санкций в отношении России и «гегемонистской политики США».

«Мы осуждаем и не приемлем расширение НАТО к границам России. Мы решительно осуждаем все меры и санкции, которые были применены в качестве принуждения против Российской Федерации», – сказал он.

При этом отношения с Россией глава государства назвал прекрасными, а президента России Владимира Путина – своим другом и другом Кубы.