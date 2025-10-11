На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Кубы опроверг утверждения об участии республики в конфликте на Украине

На Кубе назвали клеветой заявления США об участии республики в конфликте на Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении кубинского МИД.

«Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством США», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что власти Кубы не располагают информации о гражданах Кубы, решивших «по собственной воле участвовать в военном столкновении».

Накануне Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа подчеркнул, что в СМИ появились предположения о новом Карибском кризисе. Однако повторения ошибок прошлого не случится, потому что документ подразумевает обмен опытом между странами. Россия и дальше будет подписывать военные соглашения со странами глобального Юга, заявил парламентарий.

Ранее политолог назвал симметричный ответ России на угрозы поставки Tomahawk Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами