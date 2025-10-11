На Кубе назвали клеветой заявления США об участии республики в конфликте на Украине

Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в конфликте на Украине. Об этом говорится в заявлении кубинского МИД.

«Правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии карибской республики в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством США», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что власти Кубы не располагают информации о гражданах Кубы, решивших «по собственной воле участвовать в военном столкновении».

Накануне Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой.

В свою очередь депутат Госдумы Алексей Чепа подчеркнул, что в СМИ появились предположения о новом Карибском кризисе. Однако повторения ошибок прошлого не случится, потому что документ подразумевает обмен опытом между странами. Россия и дальше будет подписывать военные соглашения со странами глобального Юга, заявил парламентарий.

