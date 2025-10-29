На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина закрывает посольство на Кубе

Глава МИД Украины Сибига объявил о закрытии посольства страны на Кубе
Alexandre Meneghini/Reuters

Украина закрывает посольство на Кубе и снижает уровень дипломатических отношений с этой страной. Об этом сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«В этом году мы решили закрыть наше посольство в Гаване и снизить уровень наших дипломатических отношений», — заявил он.

Дипломат также обратил внимание, что украинская сторона голосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения блокады Кубы со стороны США.

Как подчеркнули в МИД Украины, этот шаг не является внезапным, учитывая тесные отношения Кубы и Российской Федерации.

11 октября в кубинском МИД заявили, что правительство Кубы отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии республики в конфликте на Украине.

8 октября Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Соответствующее соглашение было подписано в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

Ранее этнический кубинец стал командиром в Нацгвардии Украины.

