Этнический кубинец стал командиром в нацгвардии Украины

ТАСС: новым командиром «Хартии» Нацгвардии Украины стал этнический кубинец
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Новым командиром бригады «Хартия» Национальной гвардии Украины назначен этнический кубинец Даниэль Китоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Украинские СМИ сообщают, что новым командиром 13-й отдельной бригады НГУ «Хартия» стал этнический кубинец, уроженец Симферополя майор Китоне Даниэль Винсентович 27.08.1983 (позывной Куба)», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, Китоне имеет склонность к употреблению алкоголя и наркотиков, а также привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

Источник агентства добавил, что новая должность в нацгвардии вызвала неоднозначную реакцию среди украинцев.

До этого стало известно, что Национальная гвардия Украины (НГУ) перебрасывает на Красноармейское (украинское название — Покровское) направление из Харьковской области часть подразделений.

В публикации говорится, что из-за некомпетентности командования 31-й отдельной бригады НГУ украинское командование приняло решение перевести несколько подразделений бригады в подчинение 13-й отдельной бригады НГУ «Хартия», остальные части отправить на Красноармейское направление.

Ранее украинский нацгвардеец из мести сдал позиции сослуживцев российским военным.

