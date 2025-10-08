На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Совфед РФ ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой
close
Alexandre Meneghini/Reuters

Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ратификация соглашения «обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества», а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере.

Соответствующее соглашение было подписано в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

В августе старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что вопросы возможного размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле находятся в компетенции министерства обороны.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии односторонним принудительным мерам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами