Совфед РФ ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве с Кубой

Совет Федерации РФ на пленарном заседании ратифицировал межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Кубой. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ратификация соглашения «обеспечит правовую основу, необходимую для определения целей, направлений и форм двустороннего военного сотрудничества», а также будет способствовать укреплению и развитию отношений РФ и Кубы в данной сфере.

Соответствующее соглашение было подписано в Гаване 13 марта и в Москве 19 марта 2025 года.

В августе старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов заявил, что размещение российских ракетных комплексов «Орешник» в странах Латинской Америки и Карибского региона способно не только укрепить национальный суверенитет союзников Москвы, но и обеспечить глобальное военное присутствие самой России.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что вопросы возможного размещения российских вооружений на Кубе и в Венесуэле находятся в компетенции министерства обороны.

Ранее Россия и Куба подписали декларацию о противодействии односторонним принудительным мерам.