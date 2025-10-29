В МИД России прокомментировали сообщения СВР о планах Франции на Украине

Замглавы МИД России Грушко: Европа все более втягивается в украинский конфликт

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что никаких контактов между Францией и РФ после сообщений Служба внешней разведки (СВР) о планах Парижа в отношении Украины не было. Об этом сообщает ТАСС.

«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал дипломат в разговоре с агентством.

На вопрос о том, обращался ли Париж к Москве после публикации данных СВР РФ, чтобы дать пояснения, Грушко ответил отрицательно.

28 октября СВР России сообщила, что генштаб Вооруженных сил Франции готовит к отправке на Украину воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. По данным разведки, в настоящий момент военные находятся в приграничных с Украиной районах Польши, получают вооружение и технику. В ближайшие дни планируется их переброска в центральные области Украины.

До этого начальник генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль заявил, что Париж готов вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны уже в 2026 году.

Ранее в России рассказали, как европейцы будут вводить войска на Украину.