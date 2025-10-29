В России рассказали, как европейцы будут вводить войска на Украину

Великобритания вполне может отправить свои войска на Украину, если у французов, которые, по сообщениям СВР России, также хотели направить свои легионы в зону СВО, все пройдет по плану. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Если у французов операция по внедрению своих войск в ряды ВСУ пройдет более-менее благополучно, то туда подтянутся и британцы, и немцы, да и другие европейские страны. Полагаю, что только Соединенные Штаты делать этого пока не станут, потому как у нас открыт переговорный трек», — сказал военный эксперт.

По его мнению, многое также будет зависеть от того, как российские военные и Москва отреагируют на первых появившихся европейских военных.

«Москва должна отреагировать не только по каналам МИДа, но и военным путем. Я думаю, если будут выявлены места высадки французов на территории Украины и своевременно нанесены высокоточные удары, то это приведет к тяжелым потерям, что вызовет недовольство внутри Франции», — пояснил Кнутов.

Он заключил, что митинги и демонстрации с требованием вывести французские войска с Украины точно помешают Парижу продолжить успешно проводить какие-либо военные действия против России.

Агентство Bloomberg сообщило, что Великобритания намерена отправить свои войска на Украину. Как отмечается в материале, британские солдаты будут обучать украинских военных вдали от линии фронта, а ВМС и ВВС Великобритании помогут контролировать воздушное пространство и моря.

Ранее в Госдуме оценили планы Франции по отправке на Украину тысяч военных.