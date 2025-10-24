На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции заявили о готовности ввести войска на Украину в 2026 году

Генерал Шилль: Франция готова вмешаться в конфликт на Украине в 2026 году
Sergei Grits/AP

Франция готова вмешаться в конфликт на Украине и развернуть свой военный контингент на территории страны в 2026 году. Об этом заявил начальник Генерального штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль, пишет BFM TV.

«В случае необходимости мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности для Украины», — заявил он.

Генерал заявил, что 2026 год будет годом «коалиции желающих» и подтвердил приверженность Франции союзникам. По его словам, войска «коалиции» готовы к одновременным действия в «трех чрезвычайных ситуациях», включая участие в украинском конфликте.

До этого Пьер Шилль заявил, что Европе необходимо готовиться к «неизбежной» войне, которая может начаться уже «утром». В этой связи военный призвал Францию подготовиться к «растущим угрозам, которые становятся все более серьезными и радикальными». По мнению Шилля, мир вошел в такую стадию развития, когда применение силы вновь «становится чем-то, что может показаться нормой некоторым крупным державам».

Ранее Песков объяснил, почему Евросоюз создает из России искусственного врага.

