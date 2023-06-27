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В России пообещали не допустить приема Косово в ООН

Посол России в Сербии Боцан-Харченко заявил, что РФ не позволит принять Косово в ООН

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Александар Джорович/РИА «Новости»

Западные государства хотят вступления непризнанного Косово в ООН, заявил посол России в Белграде Боцан-Харченко, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не позволит реализовать подобные планы.

«Россия не допустит приема Косово в ООН, что, собственно говоря, является главным для Запада, Приштины, для ее основных западных покровителей. В силу российской позиции непризнания Косово, нашей приверженности решению Совета Безопасности ООН, резолюции 1244 и поддержке Белграда», — пояснил Боцан-Харченко.

Он также добавил, что на фоне позиции России цель западных государств по Косово по факту абсолютно недостижима. Боцан-Харченко подчеркнул, что лишь после ухода РФ из Совета Европы, Запад смог продвинуть вопрос о приеме Косово в эту организацию.

«В принципе, надо исходить из того, что Косово сделают членом Совета Европы, и Запад будет рассматривать это как некий прорыв в дальнейшем процессе международного признания или оформления международного признания Косова и его дальнейшего вступления в международные организации», — подытожил посол России.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации в Косово говорит о неудачах Запада в регионе.

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