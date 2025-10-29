Американский лидер Дональд Трамп демонстрирует постоянство, отстаивая интересы Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент США демонстрирует постоянство. Он отстаивает интересы своей страны — Соединенных Штатов Америки», — отметил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, глава Белого дома искренне пытается помочь в решении украинского конфликта. Москва воспринимает это положительно.

25 октября стало известно, что Дональд Трамп хочет создать обновленный военно-морской флот, который уже получил неофициальное название «золотой» в среде ВМС.

По информации издания The Wall Street Journal, в его состав войдут как ряд крупных боевых кораблей, обладающих усиленным ракетным вооружением с увеличенной дальностью поражения, так и более компактные суда, например, корветы.

Ранее Трамп подписал соглашения США с двумя странами.