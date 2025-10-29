Песков раскрыл, что Россия хранит как зеницу ока

Российская Федерация хранит Евразию как зеницу ока. Об этом на вручении первой международной премии «Евразия» в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы в России считаем, что Евразия — это наш дом, и мы храним ее как зеницу ока», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что евразийские страны не допустят, чтобы их разодрали «в клочья».

Кроме того, он отметил, что государства региона очень хорошо знают, как беречь свою независимость и собственный суверенитет.

«Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду», — добавил Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, что идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

Ранее Россия и Белоруссия обязались укреплять безопасность Евразии.