Песков раскрыл, что Россия хранит как зеницу ока

Российская Федерация хранит Евразию как зеницу ока. Об этом на вручении первой международной премии «Евразия» в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Мы в России считаем, что Евразия — это наш дом, и мы храним ее как зеницу ока», — сказал он.
Также представитель Кремля отметил, что евразийские страны не допустят, чтобы их разодрали «в клочья».
Кроме того, он отметил, что государства региона очень хорошо знают, как беречь свою независимость и собственный суверенитет.
«Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду», — добавил Песков.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, что идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии.
В то же время белорусский лидер подчеркнул, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.
Ранее Россия и Белоруссия обязались укреплять безопасность Евразии.