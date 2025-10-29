На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков раскрыл, что Россия хранит как зеницу ока

Песков заявил, что Россия хранит Евразию как зеницу ока
true
true
true
close
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российская Федерация хранит Евразию как зеницу ока. Об этом на вручении первой международной премии «Евразия» в Москве заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы в России считаем, что Евразия — это наш дом, и мы храним ее как зеницу ока», — сказал он.

Также представитель Кремля отметил, что евразийские страны не допустят, чтобы их разодрали «в клочья».

Кроме того, он отметил, что государства региона очень хорошо знают, как беречь свою независимость и собственный суверенитет.

«Мы очень хорошо знаем в Евразии, как, наверное, сражаться за свою национальную выгоду», — добавил Песков.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, что идея мирного развития является стратегическим ориентиром Евразии.

В то же время белорусский лидер подчеркнул, что его страна открыта к диалогу и шагам навстречу для снижения напряженности с Западом.

Ранее Россия и Белоруссия обязались укреплять безопасность Евразии.

