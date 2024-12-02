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Россия и Белоруссия обязались укреплять безопасность Евразии

Россия и Белоруссия обязались бороться с вмешательством в дела стран Евразии

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Андрей Александров/РИА Новости

Россия и Белоруссия обязались укреплять безопасность Евразии и бороться с попытками внешних сил вмешиваться в дела стран континента. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран о видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке, передает ТАСС.

В документе говорится, что Москва и Минск намерены противодействовать попыткам внешних сил проводить политику, направленную на подрыв процессов консолидации и сотрудничества на континенте, «навязывать свои модели развития, идеологические установки и чуждые духовно-нравственные ценности».

Кроме того, они намерены формировать новую архитектуру взаимодействия в области безопасности в Евразии.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин на этой неделе планирует посетить Минск, чтобы подвести итоги работы Союзного государства России и Белоруссии в 2024 году.

В ноябре Белоруссия и Россия завершили работу над договором о гарантиях безопасности. В него заложен принцип использования ядерного и обычных вооружений, а также другие методы защиты Союзного государства.

Ранее Лукашенко пошутил о готовности разместить «Орешник» в Белоруссии.

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