В Кремле ответили на вопрос об «Орешнике»

Дополнительные меры защиты России не нужны, если отсутствует угроза со стороны Европы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно же, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал он в ответ на вопрос представителей СМИ, как в Кремле относятся к заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск может приостановить размещение ракетного комплекса «Орешник».

Также он отметил, что на фоне заявлений из Европы становится ясным, насколько России дорог «Орешник».

28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре текущего года.

В тот же день глава государства Александр Лукашенко выразил готовность приостановить размещение «Орешника» на территории Белоруссии, если в Европе готовы сделать аналогичные шаги. Он обратил внимание, что ряд европейских стран объявили о планах развернуть на своей территории ракетные комплексы средней дальности. При этом в 2019 году Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, но его идею «просто не захотели услышать».

