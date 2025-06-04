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Эксперт раскрыл, когда Россия ударит «Орешником» по Украине

Капитан Дандыкин: ВС РФ ударят «Орешником», когда Украина не будет этого ждать
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@medvedev_telegram/Telegram

Россия использует новый ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в ответ на действия Украины, однако это произойдет в неожиданный для Киева и стратегически важный для Москвы момент. Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Чем, когда и как ударить по Украине — решать руководству России. Это должно происходить не в качестве возмездия, а неожиданно, планово и мощно, особенно перед операциями по взятию под контроль российских территорий. Это очень мощно подорвет боевые возможности ВСУ. Если и применим «Орешник», то неожиданно для Украины», — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ, поэтому Киев проводит «акции» на территории России. Он также напомнил об установке российского руководства беречь бойцов ВС РФ и мирных граждан Украины.

До этого издание Asia Times писало, что Россия может вновь использовать ракетный комплекс средней дальности «Орешник», но в гораздо больших масштабах для ударов по территории Украины, если Киев и Соединенные Штаты пойдут по лестнице эскалации, а ВСУ начнут наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ.

Ранее в США заявили, что Россия готовится завоевать больше территорий «силой оружия».

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