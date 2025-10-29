На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии рассказали об истинных мотивах Зеленского продолжать конфликт

Британский дипломат Иан Прауд назвал мотивом Зеленского личное обогащение
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Личное обогащение является главным мотивом украинского лидера Владимира Зеленского продолжать вооруженный конфликт. Об этом в соцсети X заявил британский дипломат Иан Прауд.

«Война — это крупный бизнес на Украине. Зачем его прекращать?», — отметил он.

По словам Прауда, к «огромному денежному резерву» в Киеве, который сформировался благодаря помощи Запада, имеют доступ «коррумпированные дружки» украинского лидера.

28 октября Зеленский сообщил, что Украина намерена получать денежные средства от стран Запада в течение ближайших двух-трех лет.

На этом фоне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Европе, взявшей на поруки Украину, придется долго ее содержать. Он отметил, что Киев умеет «клянчить» деньги и тратить их так, что «потом никаких следов не найти». Песков считает, что власти Украины еще долго будут продолжать эту практику — не один, не два, не три года.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «никогда не стремилась к войне».

