Белый дом подтвердил дату встречи Трампа и Си Цзиньпина

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее состоится утром 30 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«В 11:00 (5:00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с председателем КНР Си», — говорится в графике американского главы.

Местом встречи значится город Кёнчжу.

29 октября министерство иностранных дел Китая анонсировало встречу лидеров КНР и США в южнокорейском Пусане 30 октября. По их данным, в ходе встречи Дональд Трамп и Си Цзиньпин обсудят вопрос развития китайско-американских отношений, поднимут темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также обсудят вопрос урегулирования на Украине.

До этого президент США, выступая на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в южнокорейском Кенчжу, заявил, что рассчитывает на сделку с Китаем по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Трамп встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии.