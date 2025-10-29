На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал цели альянса Венгрии, Словакии и Чехии

Политолог Рар: альянс Венгрии, Чехии и Словакии не является антиукраинским
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал намерение Венгрии создать альянс с Чехией и Словакией. По его мнению, в Центральной Европе формируется группа стран, полагающихся на реализм и собственный суверенитет.

Эксперт напомнил, что Брюссель требует от членов Европейского союза (ЕС) согласования экспроприации российских активов, однако многие государства выступают против данной инициативы.

«Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику [президента США] Дональда Трампа, нежели [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», — сказал Рар.

Он добавил, Будапешт, Братислава и Прага — это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что его республика в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс стран, которые имеют схожие взгляды на внешнюю политику и Украину.

По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках ЕС возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах.

Ранее в России рассказали, для чего Венгрии нужна антиукраинская коалиция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами