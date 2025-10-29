Немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд» прокомментировал намерение Венгрии создать альянс с Чехией и Словакией. По его мнению, в Центральной Европе формируется группа стран, полагающихся на реализм и собственный суверенитет.

Эксперт напомнил, что Брюссель требует от членов Европейского союза (ЕС) согласования экспроприации российских активов, однако многие государства выступают против данной инициативы.

«Венгрия, Словакия, Чехия равняются больше на политику [президента США] Дональда Трампа, нежели [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен. К этим трем странам, вероятно, присоединятся некоторые другие государства юга Европы. Если же произойдет эскалация конфликта, оппозиционным силам в Евросоюзе свяжут руки, и они вряд ли смогут что-либо организовать», — сказал Рар.

Он добавил, Будапешт, Братислава и Прага — это не антиукраинский блок, а первый признак возвращения политической рациональности в Старый свет.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на полях третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности заявил, что его республика в союзе с Чехией и Словакией намерена сформировать в Центральной Европе альянс стран, которые имеют схожие взгляды на внешнюю политику и Украину.

По его словам, обсуждать создание такого блока в рамках ЕС возможно будет после победы движения ANO Андрея Бабиша на чешских парламентских выборах.

Ранее в России рассказали, для чего Венгрии нужна антиукраинская коалиция.