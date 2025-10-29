Путин отметил, что бойцы ВС России воюют достойно

Российские военные в зоне проведения спецоперации (СВО) воюют достойно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения военного госпиталя им. П. В. Мандрыка, передает ТАСС.

«Первое, что я хотел сказать, то, что вы воюете достойно на своем участке, — это очевидно», — заявил он.

По словам российского лидера, действия солдат и офицеров являются важнейшим делом, которое позволяет обеспечивать безопасность граждан на длительную перспективу.

В ходе встречи глава государства добавил, российская сторона регулярно занимается укреплением и развитием своего стратегического потенциала.

29 октября глава государства во время беседы с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа заявил, что обеспечение безопасности России является важнейшим для страны делом.

Ранее Путин сообщил о готовности приостановить бои в районе Купянска и Красноармейска.