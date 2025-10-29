На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сообщил о готовности приостановить бои в районе Купянска и Красноармейска

Путин: ВС РФ готовы остановить бои с окруженными бойцами ВСУ, пока там будут СМИ
true
true
true

Российские войска готовы приостановить боевые действия против окруженных военных ВСУ на то время, пока в этой зоне будут находиться представители СМИ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в госпитале имени П.В. Мандрыка, передает ТАСС.

Глава государства уточнил, что речь идет о паузе на несколько часов, чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты и посмотреть, что там происходит, а также поговорить с военнослужащими ВСУ и выйти.

«Мы готовы в определенные точки их подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли. Самое главное — это избежать провокаций с украинской стороны», — подчеркнул Путин.

Кроме того, президент России призвал политическое руководство Украины принять решение по судьбе своих граждан, находящихся в окружении в Купянске и Красноармейске.

По словам российского лидера, ситуация в зоне проведения СВО складывается благоприятно для России. ВС РФ сейчас обеспечивают безопасность страны на длительную перспективу. Путин добавил, что российские войска на всех участках фронта идут вперед и действуют активно.

Ранее Путин рассказал о героизме всех военнослужащих на фронте.

СВО: последние новости
