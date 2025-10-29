На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о важнейшем деле, которым занимается Россия

Путин: армия занимается важнейшим для России делом
Александр Казаков/РИА Новости

Обеспечение безопасности России является важнейшим для страны делом, заявил во время беседы с военнослужащими 127-й отдельной бригады разведки 18-й общевойсковой армии Южного военного округа президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«То, что вы делаете, то, что делают ваши боевые товарищи, наши бойцы, офицеры, — это важнейшее дело, которым занимается сейчас страна, обеспечивает свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу», — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что РФ регулярно занимается укреплением и развитием своего стратегического потенциала.

26 октября президент России провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым, в ходе которого был заслушан доклад об успешном испытательном полете крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной силовой установкой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин подписал закон о статусе ветерана для участвующих в СВО добровольцев-штурмовиков.

