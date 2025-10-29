На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине пожаловались, что так и не получили от Европы «самую мощную ракету»

РБК-Украина: ЕС тянет с передачей Киеву ракет воздушного базирования Meteor
The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Европа тянет с передачей Украине управляемых ракет воздушного базирования Meteor европейского производства. На это обратило внимание украинское издание «РБК-Украина».

«Несмотря на обещания партнеров, Украина до сих пор не получила дальнобойную ракету «воздух-воздух», которая могла бы изменить ситуацию в небе», — пишет издание, не уточняя детали договоренностей с европейскими союзниками Киева.

Как пишет «РБК-Украина», Киеву просто «не дают самую мощную ракету».

MBDA Meteor — управляемая ракета класса «воздух-воздух» большой дальности, которая оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения. Ракета может поддерживать высокую скорость полета на всей траектории.

На этом фоне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вооруженные силы Украины использовали ракету местного производства «Фламинго» в бою.

В августе фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал на своей странице в соцсетях первое фото украинской баллистической ракеты «Фламинго». Он утверждал, что она способна преодолевать расстояние в 3 тыс. км. Ракету делают на Украине, и она была запущена в серийное производство. Лукацкий уточнил, что снял «Фламинго» в цехе одной из ведущих оборонных компаний республики.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Ходаренок оценил, стоит ли бояться «Фламинго».

Переговоры о мире на Украине
