На Украине раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы

«Страна»: экс-мэра Одессы Труханова могут посадить для демонстрации силы Украины

Бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова могут посадить для демонстрации «силы» режима на Украине. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Глобально - Труханова, вероятнее всего, посадят. Либо по этому делу, либо по делу, которое уже давно ведет НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что, по мнению источников «Страны», мотивом возбуждения уголовного дела в отношении Труханова стало желание Киева показать власть и способность «посадить любого».

29 октября на Украине предъявили обвинение в служебной халатности Труханову.

По данным следствия, ему и другим фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы. Силовики добавили, что среди фигурантов дела числятся экс-мэр Одессы, двое его заместителей, должностные лица Департаментов Одесского горсовета, а также директор, начальник и главные инженеры структурного подразделения коммунального предприятия.

14 октября президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Заявленной причиной этой меры стало предполагаемое наличие у политика гражданства России.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы может лишиться бизнеса вместе с гражданством.