Политолог предсказал санкционную политику Трампа в отношении России

Американский лидер Дональд Трамп может пойти на смягчение ряда санкций против России. Такое допущение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, в вопросе рестрикций против Москвы Вашингтон будет сохранять режим «стратегической неопределенности». Эксперт заметил, что США «довольно серьезно ужесточили санкции» против российской нефти, учитывая последние высказывания президента Трампа, возможны исключения в тех или иных вопросах.

Комментируя ситуацию с замороженными активами России, Дудаков указал, что в США «их не так-то много». Политолог подчеркнул, что это «европейская история», и Трамп позволяет им проявить инициативу. Он также не исключил, что Вашингтон будет подталкивать Брюссель к конфискации активов.

Накануне Дональд Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о перспективах введения против России новых санкций.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций. Также чиновник рассказал, что американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее в Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине.