На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог предсказал санкционную политику Трампа в отношении России

Политолог Дудаков допустил смягчение санкций США против России
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп может пойти на смягчение ряда санкций против России. Такое допущение высказал политолог Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru.

По его оценке, в вопросе рестрикций против Москвы Вашингтон будет сохранять режим «стратегической неопределенности». Эксперт заметил, что США «довольно серьезно ужесточили санкции» против российской нефти, учитывая последние высказывания президента Трампа, возможны исключения в тех или иных вопросах.

Комментируя ситуацию с замороженными активами России, Дудаков указал, что в США «их не так-то много». Политолог подчеркнул, что это «европейская история», и Трамп позволяет им проявить инициативу. Он также не исключил, что Вашингтон будет подталкивать Брюссель к конфискации активов.

Накануне Дональд Трамп словами «вы узнаете» ответил на вопрос о перспективах введения против России новых санкций.

22 октября министр финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций. Также чиновник рассказал, что американский лидер Дональд Трамп разочарован текущим статусом переговоров по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее в Госдуме раскрыли, при каких условиях Россия примет концепцию США по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами