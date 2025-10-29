В Кремле высказались о размещении «Орешника» в Белоруссии

Песков: Путин давал пояснения по «Орешнику» в Белоруссии несколько месяцев назад

Президент РФ Владимир Путин давал пояснения по поводу размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии еще несколько месяцев назад. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Несколько месяцев тому назад Путин был в Минске и шла речь об этом (размещении «Орешника» в Белоруссии. — «Газета.Ru»). Путин давал объяснения на этот счет», — подчеркнул представитель Кремля.

28 октября пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что российский ракетный комплекс «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в республике в декабре текущего года.

В тот же день глава государства Александр Лукашенко выразил готовность приостановить размещение «Орешника» на территории Белоруссии, если в Европе готовы сделать аналогичные шаги. Он обратил внимание, что ряд европейских стран объявили о планах развернуть на своей территории ракетные комплексы средней дальности. При этом в 2019 году Лукашенко предложил разработать декларацию о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, но его идею «просто не захотели услышать».

Ранее Путин пошутил про название ракеты «Орешник».