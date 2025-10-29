Совет Федерации принял закон о круглогодичном призыве

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий возможность призыва на срочную службу в течение всего года. Об этом сообщает ТАСС.

Так, весь год будет действовать медицинская комиссия, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. При этом отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Документ также предусматривает, что дата явки в военкомат по электронной повестке не может превышать 30 дней со дня ее размещения в реестре. Призывная комиссия сможет принимать решения о предоставлении отсрочки или освобождении от призыва без личного присутствия гражданина, а военкоматы получат право выдавать выписки из реестра воинского учета, в том числе в электронном формате.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 22 июля 2025 года председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым. В первом чтении документ был принят 24 сентября, во втором — 21 октября.

