Посол Мирошник назвал неожиданным конфликт РФ и Украины

Мирошник признался, что раньше конфликт РФ и Украины казался ему невозможным
Алексей Никольский/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник признался, что более 11 лет назад ему казалось, что конфликт между Москвой и Киевом невозможен. Дипломат высказался о текущей ситуации в ходе интервью для РИА Новости.

«Тогда казалось, что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия», — сказал он.

Мирошник обратил внимание, что 2 июня 2014 года украинские военнослужащие неожиданно атаковали город Луганск. По словам посла, в тот день он находился на центральной площади населенного пункта и видел произошедшее своими глазами.

28 октября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке огня в конфликте с Москвой только по текущей линии соприкосновения. Как он сказал, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут выходить из той или иной части государства. В то же время политик выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин «будет делать все», чтобы не встречаться с ним.

Ранее Зеленский рассказал, что сотрудники администрации США требовали от Украины вывести ВСУ из Донбасса.

