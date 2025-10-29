Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 60

Al Arabiya: в секторе Газа в результате атак со стороны ЦАХАЛ погибли 65 человек

Не менее 65 человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа после нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, сославшись на источники в экстренных службах палестинского анклава.

В материале подчеркивается, что жертвами ударов со стороны израильских войск стали более 20 детей.

По информации журналистов, в том числе атакам подвергались жилые дома и лагеря беженцев. Последние были организованы для временно перемещенных жителей сектора Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, стороны обязались освободить всех заложников. Кроме того, Израиль должен был отвести свои войска к согласованным линиям.

28 октября в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. Как утверждало радио «Галей ЦАХАЛ», члены палестинского движения обстреляли израильских военнослужащих в секторе Газа. В ответ бойцы ЦАХАЛ открыли артиллерийский огонь в районе Рафаха.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о провале «сделки века» Трампа по урегулированию конфликта в Газе.