На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число жертв ударов Израиля по сектору Газа превысило 60

Al Arabiya: в секторе Газа в результате атак со стороны ЦАХАЛ погибли 65 человек
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Не менее 65 человек погибли в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа после нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, сославшись на источники в экстренных службах палестинского анклава.

В материале подчеркивается, что жертвами ударов со стороны израильских войск стали более 20 детей.

По информации журналистов, в том числе атакам подвергались жилые дома и лагеря беженцев. Последние были организованы для временно перемещенных жителей сектора Газа.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве президента США Дональда Трампа, стороны обязались освободить всех заложников. Кроме того, Израиль должен был отвести свои войска к согласованным линиям.

28 октября в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении режима прекращения огня. Как утверждало радио «Галей ЦАХАЛ», члены палестинского движения обстреляли израильских военнослужащих в секторе Газа. В ответ бойцы ЦАХАЛ открыли артиллерийский огонь в районе Рафаха.

Ранее в Совете Федерации РФ заявили о провале «сделки века» Трампа по урегулированию конфликта в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами