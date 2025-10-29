Пушков заявил о провале «сделки века» Трампа по урегулированию конфликта в Газе

Попытки администрации президента США Дональда Трампа добиться урегулирования в палестино-израильском конфликте не принесли долговременного результата, а «сделка века» по Газе оказалась нежизнеспособной. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Прекращение огня между Украиной и Россией, которого так добивается Запад, долго не продержится, если в будущем соглашении не будут заложены основы прочного, устойчивого мира», — провел аналогию Пушков.

Политик напомнил, что Трамп «эффектно» подписывал соглашение по Газе, собрав в Египте лидеров ряда стран для закрепления договоренностей между Израилем и ХАМАС. Однако достигнутое перемирие продержалось недолго.

Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 9 октября. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, будут освобождены все заложники с обеих сторон, а также осуществлен отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже в Израиле сообщили, что члены палестинского движения ХАМАС обстреляли израильских военных в секторе Газа.

Ранее на Западе заявили, что Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа.