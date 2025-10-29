Западные политики проявляют ребячество, когда говорят, что Крым находится в составе Украины. Об этом заявил в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.

«Запад делает вид, что Крым сейчас находится в составе Украины. Они хотят вернуть Крым. Это ребячество. Я не могу с этим согласиться. Это слишком глупо и слишком безрассудно», — сказал он.

Карлсон добавил, что звучащие на Западе прогнозы о скором крахе российской экономики не имеют реальных оснований и служат лишь для того, чтобы США и Евросоюз продолжали оказывать помощь Украине.

Также в интервью журналист заявил, что украинские власти планируют заселить свою страну, в которой исчезла большая часть мужского населения, мигрантами. По его словам, власти Украины изменили закон, чтобы осуществить задуманное, позволив иностранцам покупать сельскохозяйственные земли. Он назвал эти шаги частью плана по уничтожению страны.

Кроме того, Карлсон выразил уверенность, что Украина даже при поддержке НАТО не сможет выиграть военный конфликт против России. Он отметил, что эта война разрушила страну, и она «перестанет быть нацией».

Ранее Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире.