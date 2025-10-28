Украинские власти планировали заселить свою страну, в которой исчезла большая часть мужского населения, мигрантами. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью на YouTube-канале RTVI US.

«Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет», — сказал Карлсон.

По его словам, чтобы осуществить задуманное власти Украины изменили закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Он назвал эти шаги частью плана по уничтожению страны.

Также журналист в этом интервью выразил уверенность, что Украина даже при поддержке НАТО не сможет выиграть военный конфликт против России. Он отметил, что эта война разрушила страну, и она «перестанет быть нацией».

Кроме того, Такер Карлсон назвал большой ошибкой то, что нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому позволили вести переговоры по урегулированию конфликта с Россией.

Американский журналист считает, что украинский конфликт потенциально может стать причиной третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Он подчеркнул, что «ставки высоки как никогда» и указал на то, что ситуация не только не решена, но и «разгорается» с большей силой.

Ранее Такер Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире.