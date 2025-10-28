МИД Белоруссии призвал западных соседей к диалогу по безопасности границ

МИД Белоруссии призвал соседей из ЕС к диалогу по вопросу безопасности границ

МИД Белоруссии считает, что только диалог и совместные усилия позволят обеспечить безопасность на границах республики с государствами Евросоюза (ЕС). Об этом в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности сообщил глава ведомства Максим Рыженков, передает ТАСС.

«Любой диалог превращает вызовы в возможности. Но только вместе мы можем сделать его эффективным. И только совместными усилиями безопасные границы станут реальностью», — отметил министр.

По словам Рыженкова, Минск от такого подхода никогда не отказывался и считает, что нерешаемых вопросов нет, но для этого необходима политическая воля с обеих сторон.

Кроме того, глава МИД сообщил о готовности Белоруссии к диалогу с Евросоюзом при условии уважения к власти в Минске, а также возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не считает себя виновным в ухудшении отношений с Западом, но протягивает ему руку.

