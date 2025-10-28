На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Белоруссии призвал западных соседей к диалогу по безопасности границ

МИД Белоруссии призвал соседей из ЕС к диалогу по вопросу безопасности границ
true
true
true
close
president.gov.by

МИД Белоруссии считает, что только диалог и совместные усилия позволят обеспечить безопасность на границах республики с государствами Евросоюза (ЕС). Об этом в ходе III Минской международной конференции по евразийской безопасности сообщил глава ведомства Максим Рыженков, передает ТАСС.

«Любой диалог превращает вызовы в возможности. Но только вместе мы можем сделать его эффективным. И только совместными усилиями безопасные границы станут реальностью», — отметил министр.

По словам Рыженкова, Минск от такого подхода никогда не отказывался и считает, что нерешаемых вопросов нет, но для этого необходима политическая воля с обеих сторон.

Кроме того, глава МИД сообщил о готовности Белоруссии к диалогу с Евросоюзом при условии уважения к власти в Минске, а также возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск не считает себя виновным в ухудшении отношений с Западом, но протягивает ему руку.

Ранее Лукашенко рассказал, собираются ли Белоруссия и РФ нападать на Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами