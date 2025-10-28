Глава белорусского МИД назвал условия для диалога с ЕС

Рыженков: Белоруссия готова к диалогу с ЕС при условии уважения к власти в Минске

Белоруссия готова к диалогу с Евросоюзом при условии уважения к власти в Минске, а также возвращения к разорванным соглашениям в сфере пограничного сотрудничества и снятия санкций, сообщил глава белорусского МИД Максим Рыженков. Его слова передает РИА Новости.

«Мы готовы к диалогу», – заявил Рыженков на III Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В то же время дипломат выдвинул ряд условий, соблюдение которых необходимо для начала диалога между странами.

«Это уважение к той власти, которая сегодня уважается белорусским народом и обладает всей полнотой власти (в стране. – прим.ред.), может принимать решения и добиваться их последующей реализации… Это возвращение со стороны ЕС ко всем имевшимся механизмам сотрудничества в области противодействия нелегальной миграции… Наши соседи сегодня расторгли все соглашения», – отметил министр.

28 октября на конференции по евразийской безопасности президент республики Александр Лукашенко выразил готовность обсуждать с Евросоюзом договоренности в рамках глобальных сделок. Белорусский лидер отметил, что подход президента США Дональда Трампа «все на все» он готов применить и к диалогу с Европой.

Ранее Лукашенко заявил, что в ЕС готовят общество к мысли о войне.